Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині: можуть бути проблеми з водопостачанням

Росія завдала чергового масованого удару по Україні вранці 26 серпня. Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура.

Зокрема, було атаковано енергетичному об'єкту на Львівщині. Зауважимо, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

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Що відомо про удар по енергооб'єкту на Львівщині

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що Росія завдала удару по енергетичному об'єкту на Львівщині.

Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням,

– розповів Козицький.

Він також додав, що про усі деталі повідомить згодом.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що через влучання в області у Львові можуть виникнути проблеми з водопостачанням. Це триватиме до тих пір, доки підстанції не перейдуть на резервне живлення.

"Влучань по місту на цю хвилину не фіксуємо", – зауважив мер Садовий.

Зауважимо, що на удар по енергетичній інфраструктурі відреагував міністр енергетики Герман Галущенко. Він заявив, що ситуація в енергетиці складна.

