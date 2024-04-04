Ворог атакував Харків "Шахедами": щонайменше 3 прильоти по житлових будинках
У ніч проти 4 квітня ворог атакував Харківщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.
Про це повідомила місцева влада. Зауважимо, що перед цим у місті лунали потужні вибухи, передає 24 Канал.
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Ворог вдарив по житлових будинках
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом ворога опинилися житлові будинки. Ворог завдав щонайменше 4 удари по цивільній інфраструктурі.
Щонайменше 4 удари завдали окупанти по Харкову. Зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові. Триває огляд місць профільними службами,
– повідомив Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що під ударом опинилися як багатоповерхівки, так і приватні будинки. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.