Ворог атакував Київ "Шахідами": скільки вдалося збити, чи були влучання
13 травня 2023, 08:12Читать новость на русском
Джерело:КМВА
Вночі 13 травня відбулась шоста повітряна атака на Київ з початку травня. Росіяни використовували лише безпілотники.
Повітряна тривога в Києві тривала 2,5 години. У повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські дрони Shahed.
Важливо Влучання у двох містах та падіння дрона на Київщині: все, що відомо про атаку 13 травня
Чи були влучання
Всі ворожі дрони, які рухалися на Київ, були успішно знищені нашими захисниками. Очільник КМВА Сергій Попко зазначив, що ППО спрацювала успішно.
У Києві руйнувань та травмованих не зафіксовано. Інформація ще оновлюється і уточнюється.
Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги,
– попередив Попко.
Нічна атака: що відомо
- Вибухи під час нічної тривоги чули у Миколаєві, Києві, Хмельницькому та Львові.
- Окупанти завдали удару по цивільному об'єкту у Миколаєві. У місцевій п'ятиповерхівці спалахнула пожежа.
- У Хмельницькій області зафіксували приліт по критичному об'єкту, але він розташований за межами населеного пункту.
- У Львові була загроза атаки дронами. "Прильотів" на території області не було, а звуки вибухів – це відлуння роботи ППО.