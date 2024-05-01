Ворог атакував Одесу балістичними ракетами: спалахнула пожежа, 13 людей постраждали

Ввечері, 1 травня, ворог атакував південні регіони нашої держави. Під ударом, на жаль, опинилася Одеса.

Російська окупаційна армія продовжує цинічно завдавати ударів по містах України. Пізно ввечері 1 травня в Одесі пролунали вибухи. На жаль, не обійшлося без постраждалих.

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Окупанти завдали удару по Одесі балістикою

Близько о 22:52 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі повідомив, що російські загарбники цинічно атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару, на жаль, відомо про пошкодження та багатьох постраждалих.

Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа,

– сказав він.

Відомо, що повітряну тривогу в Одеській області оголосили орієнтовно о 21:55. Повітряні сили застерігали та попереджали про ймовірність балістичного удару з боку країни-агресорки. Вже через кілька хвилин у місті пролунали 2 вибухи.

Станом на зараз деталі стосовно постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюють, подробиці буде оприлюднено згодом. Глава Одеської ОВА додав, що інформація щодо наслідків ворожого удару буде доповнюватися.

Росія не припиняє балістичні обстріли Одеси та області

Пізно ввечері 30 квітня російські загарбники знову били по Одесі балістикою. Під прицілом окупантів укотре опинилася цивільна інфраструктура та мирні жителі. Геннадій Труханов повідомив, що у результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Зокрема, вибито вікна та двері.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Він зазначив, що постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу та висловив співчуття близьким загиблих.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що цього разу росіяни вдарили трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. За його словами, ці атаки направлені лише на залякування і дестабілізацію морального стану населення.

Пізніше оприлюднили інформацію, що внаслідок влучання зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади. Зауважимо, ворог атакував Одесу з території тимчасово окупованого півострова Крим.

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