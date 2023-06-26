Ворог атакував Південь "Калібрами" та "Шахедами": роботу захисникам ускладнював шторм

Росія продовжує здійснювати удари по нашій державі крилатими ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони, звісно, не сплять в цей час, однак їхню роботу інколи ускладнюють погодні умови.

У ніч на понеділок, 26 травня, ніч була складною, зокрема через обстріл та надзвичайно сильний шторм. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Летюча смерть: особливості крилатих ракет Х-101, якими Росія обстріляла Хмельниччину

Росія атакувала Одещину

Як зазначила спікерка, ворог атакував саме Одеську область "Калібрами" та "Шахедами". Наслідки цього обстрілу станом на 06:50 – уточнюються.

Однак уже відомо, що щонайменше два "Калібри" було знищено на підльоті з моря до прибережної зони. Разом з тим сили ППО потужно відпрацювали по безпілотниках, внаслідок чого в певних будинках вибило вікна, але ніхто, на щастя, не постраждав.

Ускладнювали роботу ППО ще й погодні умови. Надзвичайно сильний шторм був над морем, і гроза, яка панувала усю ніч, дуже ускладнювала загальний візуальний ефект та роботу,

– сказала Гуменюк.

Згодом ситуацію також прокоментував представник ОВА Сергій Братчук, який уточнив, що повітряна тривога в Одеській області лунала годину. Він подякував Повітряним силам за круту роботу під час важких погодних умов: "Погода штормить, але у серці у нас – добре, адже немає влучань і постраждалих".

Вибухи в Київській області