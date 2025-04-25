Ворог атакував Україну 103 БпЛА: скільки вдалося збити

Російська армія в ніч на 25 квітня вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками. По цілях працювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО вночі

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 25 квітня 2025 року (із 22:30 24 квітня) противник атакував Україну 103 ударними БпЛА типу "Шахед" або безпілотниками-імітаторами інших типів. Цього разу ворог запускав свої ударні дрони з таких районів:

Курськ;

Брянськ;

Орел у Росії.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни,

– написали військові.

Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, без негативних наслідків.



Як відпрацювала протиповітряна оборона вночі 25 квітня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.