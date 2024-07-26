Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетою: збили 20 безпілотників

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. У ніч на 26 липня окупанти випустили 22 "Шахеди".

Також було завдано удару балістичною ракетою "Іскаденр-М". Бойова робота проводилася в чотирьох областях України.

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Як відпрацювало ППО

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що вночі Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області по Донеччині.

Він розповів, що радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 22 "Шахедів". Окупанти випускали їх із мису Чауда у Криму та з російського Курська.

20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях,

– мовиться в повідомленні.

Олещук додав, що для відбиття повітряного нападу було залучено мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Нагадаємо, що уранці надійшла інформація про атаку на Ніжин Чернігівської області. Там "Шахеди" окупантів поцілили у гуртожиток та об'єкт інфраструктури, відомо про щонайменше одного постраждалого.