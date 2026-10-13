Ворог атакував Вінниччину: під удар потрапив об'єкт залізничної інфраструктури

Російські війська запустили низку дронів на міста України. Деякі з них досягли своїх цілей. На жаль, під ударом опинилася Вінниччина.

Про наслідки атаки розповіла Наталя Заболотна.

Що відомо про обстріл?

Очільниця ОВА зазначила, що російська атака спричинила пошкодження об'єкта залізничної інфраструктури в Жмеринському районі.

Заболотна уточнила, що на місці влучання працюють усі відповідні служби. При цьому, інформація про постраждалих станом на 21:34 не надходила.

Слід зауважити, що у Повітряних силах писали про рух реактивних БпЛА курсом на регіон. До речі, атака на українські міста триває майже безперервно. Про те, куди летять ворожі дрони, читайте в хронології 24 Каналу.

Де ще було гучно останнім часом?

Під ударом був, зокрема, Луцьк. Уламки ворожого дрона впали на території розважального центру. Вибухи лунали також на Хмельниччині, у Львові. А у Львівській області через російський обстріл пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.

Росіяни тероризували Київ та Київщину – наслідки фіксували у кількох районах. До того ж, уранці окупанти вдарили по навчальному закладі у Рівному – поранені 30 людей.