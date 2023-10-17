Ворог атакував безпілотниками: в Одесі чули вибухи, працювала ППО
Джерело:Повітряні сили
У ніч на 17 жовтня окупанти запустили у сторону Одеси та області БпЛА. З ворожими цілями боролася ППО.
Місцевих жителів закликали бути в укриттях до відбою. Адже це допомагає врятувати життя.
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Загарбники запустили у сторону Одещини БпЛА
О 2:18 Повітряні сили повідомили Одеську область про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Через декілька хвилин там пролунала повітряна тривога.
Вже о 2:32 стало відомо про те, що дрони прямують у сторону Білгород-Дністровського району. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив на важливості перебування в укриттях. Він також закликав місцевих жителів не знімати роботу ППО.
О 2:47 у Повітряних силах застерегли від небезпеки Одесу, саме туди попрямували БпЛА окупантів. В ОВА додали, аби жителі Одеського району були обережними.
В Одесі пролунали кілька вибухів
Згодом місцеві жителі почали повідомляти про звуки вибухів в Одесі. Перші чули приблизно о 2:52. Згодом пролунали ще декілька.
Відбій тривоги в Одеській області прозвучав о 3:43. Офіційної інформації про збиті ворожі цілі поки що не було.
Атаки по Одещині: останні новини
- Ворог систематично завдає ударів по Одеській області. Основна ціль ворога – портова інфраструктура.
- Зокрема, окупанти запускали "Шахеди" по Одещині ввечері 11 жовтня. Пізніше стало відомо, що вони намагалися атакувати припортову інфраструктуру у Подунав'ї. Тоді ППО знищила 10 ударних дронів. Однак, на жаль, у регіоні були й влучання. Внаслідок цього було пошкоджено складські будівлі у припортовій зоні на півдні Одещини, а також приватні будинки мирних жителів. Крім того, постраждала 1 людина.
- На тлі постійних обстрілів Одеської області регіон 13 жовтня відвідав Володимир Зеленський. Президент провів там декілька нарад, на яких йшлося про захист інфраструктури та енергетики від атак росіян.
- В Одесі Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів. Марк Рютте пообіцяв посприяти посиленню безпеки українського неба та суден у Чорному морі.