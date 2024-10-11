Ворог атакує "Шахедами": на Київщині та підступах до Києва працює ППО

Вночі 11 жовтня в Київській області зафіксували ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Про це повідомили в Київській ОВА. Зокрема, відповідне повідомлення оприлюднили о 2:42.

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Оновлення 05:30. У столиці чути звуки вибухів – працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – Кличко. Дрони фіксують безпосередньо над Києвом.

Оновлення 05:10. Київська МВА пише, що в столиці працює ППО, та просить людей перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги!

Оновлення 04:45. Ще чутно вибухи у Києві. ОВА пише, в області працює ППО.

Оновлення 04:07. У КМВА нагадали, що повітряна тривога триває, а в області та на підступах до Києва працює ППО.

На Київщині працює ППО

О 2:03 в Київській області оголосили повітряну тривогу.

Приблизно через 40 хвилин у Київській ОВА вказали, що в повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях,

– ідеться в повідомленні.

Там наголосили на дотриманні інформаційної тиші. Не можна фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.

До того ж в ОВА попросили жителів регіону перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Зауважимо, що в Повітряних силах о 2:43 повідомляли про БпЛА на півночі Київщини, курсом на Житомирщину.

Додамо, що наразі детальнішої інформації немає. Станом на 3 ночі 11 жовтня в Київській області все ще триває повітряна тривога.