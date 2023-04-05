Крим не бачив таких оборонних споруд років 100: ворог в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Окупанти в Криму посилено готуються до оборони. На півночі і заході півострова вони побудували фортифікаційні споруди, бо чекають на український контрнаступ.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Він також зазначив, що ворог не може не знати про ймовірне надання Україні далекобійного озброєння.

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Ставлять залізобетонні укріплення

Окупанти моделюють бойові дії, виходячи з того, що ця зброя може діставати до їхніх позиції в Криму.

Вони будують кілометри фортифікаційних споруд. Ставлять залізобетонні укріплення. Привозять на півострів велику кількість протитанкових засобів, а також бронетехніку,

– повідомив Риженко.

Постачання техніки і різних засобів вони здійснюють поки що по сухопутному коридору та Кримському мосту. А живу силу перекидають в основному по повітрю.

"Вони активно готуються до контрнаступу ЗСУ. І тому будують споруди, які Крим не бачив останні років 100", – зауважив військовий аналітик.

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Перше завдання контрнаступу

Кримський міст залишається дуже важливою артерією, яка з'єднує півострів з материком. Але з початком українського контрнаступу він може бути зруйновано.

8 жовтня минулого року Україна продемонструвала, що може "впливати" на Кримський міст. Після "бавовни" міст частково було виведено з експлуатації на тривалий термін. І Україна зараз цю можливість напевно тримає в резерві,

– нагадав співрозмовник.

Також велике значення для росіян має сухопутний коридор до Криму. Через нього здійснюється забезпечення великого угруповання ворога в Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях.

Тому перше завдання – перекрити сухопутний коридор, а потім вже вирішувати питання Кримського моста. Якщо по ньому буде припинено постачання важкої техніки, це значно ускладнить перебування російського військового угруповання в Криму,

– підкреслив Риженко.

Ворогу залишиться використовувати морський шлях для постачання. Але поромна переправа може бути обмеженим через погодні умови.

"Якщо сухопутний коридор та Кримський міст будуть перекриті, виникне дуже серйозна проблема з логістикою. І навряд чи в таких умовах окупанти зможуть проводити активні бойові дії", – наголосив колишній заступник начальника штабу ВМС України.

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