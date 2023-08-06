Ворог атакував балістикою: у Харкові лунали вибухи, на Сході – повітряна тривога

Зранку 6 серпня у Харкові пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, росіяни атакували місто балістикою. Крім того, лунала повітряна тривога на Сході.

Оскільки росіяни обстрілюють Харків з Бєлгорода, то нерідко буває так, що спочатку лунає вибух, а потім – повітряна тривога. Так сталося і цього ранку.

Читайте також Гатили "Кинджалами", цілились по Старокостянтинову: що відомо про ракетну атаку росіян 5 серпня

Спочатку вибух, потім – сирени

Так, про те, що Харків перебуває під обстрілом російських окупантів мер Ігор Терехов повідомив о 09:06. Він закликав мешканців бути обережними. Глава ОВА Олег Синєгубов також попрохав мешканців міста й області перебувати в укриттях.

Повітряну тривогу у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій областяхСтаном на 09:38 майже у всіх перелічених областях були відбої.

А вже за хвилину у Повітряних силах зазначили, що існує загроза балістики в областях, де лунає повітряна тривога. Тож сирени закликали не ігнорувати та перебувати в укриттях до відбою.

Власне, після повідомлення Повітряних сил ЗСУ, "Суспільне" повідомило про другий вибух у Харкові.

Невдовзі у мережу виклали відео. На ньому можна побачити сліди від ракет у небі. У дописі пояснювали, що на Бєлгородщині гучні звуки пов'язані з "роботою збройних сил Росії".

У Харкові видніється дим

Місцеві пабліки пишуть, що над містом здіймається дим. Імовірно, причиною цього став приліт ворожої ракети.

Власне, Олег Синєгубов зазначив, що росіяни атакували Харків, за попередньою інформацією, з ЗРК С-300.

Глава ОВА додав, що обстріл стався у Холодногірському районі. Туди вже вирушили профільні служби. Вони займуться обстеженням наслідків атаки.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила,

– додав він.

Звернімо увагу, що з вечора 5 серпня по ранок 6 серпня окупанти атакували Україну 70 засобами повітряного нападу. Як зазначили у Повітряних силах, збити вдалося 16 крилатих ракет "Калібр", 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також 27 дронів-камікадзе "Шахед".