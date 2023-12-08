Ворог бив по Херсону: є постраждала, виникли проблеми з електропостачанням

Російські військові ввечері 8 грудня атакували Херсон. Відомо про постраждалу, а також перебої з подачею електроенергії.

Про те, що росіяни атакували Херсон, стало відомо пізно ввечері 8 грудня. Згодом представники місцевої влади сповістили, що у місті фіксують перебої з постачанням електроенергії. Також надійшла інформація про постраждалу внаслідок удару.

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Вибухи у прибережних районах

О 21:01 надійшло повідомлення від начальника Херсонської МВА Романа Мрочка. Він зауважив, що у прибережних районах Херсона чути вибухи. За його словами, окупанти б'ють по місту з тимчасово окупованого лівого берега

Мешканців він закликав триматися якомога далі від вікон. Також нагадав про правила двох стін.

О 21:08 він зауважив, що після обстрілу у деяких районах Херсона виникли перебої з електрикою.

А вже о 21:22 глава ОВА Олександр Прокудін зазначив, що є влучання у житловий сектор. Наразі відомо, що у 46-річної жінки травма голови. Роман Мрочко уточнив, що поранена у Дніпровському районі. І що їй надали медичну допомогу.

Під ранок росіяни атакували Україну ракетами

Відомо, що близько 06:00 8 грудня російські військові завдали ракетного удару. Зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/Х-555.

Як зазначають Повітряні сили, окупанти залучили 7 літаків з району Саратовської області. Вони попередньо випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

Частина ворожих ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва,

– кажуть у Повітряних силах.

Відомо, що станом на 09:00 вдалося знищити 14 з 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині.

Відомо, що окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Глава ОВА Сергій Лисак повідомив про одну жертву та 8 потерпілих внаслідок атаки. Двоє з них – у важкому стані.