Ворог готується відновити наступальні дії на Сіверському напрямку, – Сирський

Олександр Сирський заявив, що станом на січень 2024 року окупанти готуються відновити наступальні дії на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи "шторм", а також – здійснює формування штурмових рот.

Сирський – командувач Сухопутних військ Збройних Сил України – зауважив, що ситуація на Сході залишається складною. Окупанти станом на 11 січня продовжують наступальні дії на Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках.

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Що відбувається на фронті

Сирський заявив, що окупанти намагаються витіснити українських воїнів з Куп'янського лісу. Також загарбники намагаються захопити Синьківку, аби заблокувати Куп'янськ. Воїни ЗСУ завдають окупантам колосальних втрат. Водночас росіяни намагаються наростити зусилля коштом людського ресурсу. Окупантам абсолютно байдуже на своїх людей.

Тим часом на Лиманському напрямку окупанти проводять активні наступальні дії, аби відтіснити українських героїв за річку Чорний Жеребець. Окупанти не припиняють обстрілів з артилерії. Також ворог переміщує з території Росії додаткові штурмові роти, а також проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах.

Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот,

– мовиться у повідомленні.

Також одним з напрямків зосередження основних зусиль ворога залишається Серебрянське лісництво. Там ворог безуспішно атакує позиції ЗСУ.

Тим часом у районі Бахмута окупанти намагаються вийти на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. Окупанти проводять штурмові дії у напрямку населеного пункту Богданівка. Також ворог намагається створити сприятливі умови, аби наступати на Часів Яр, а також – відновити втрачене положення у районах східніше Кліщіївки та Курдюмівки.

Українські герої на всіх напрямках фронту міцно тримають оборонні рубежі. Ворогу завдають колосальних втрат. Станом на 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 367 620 окупантів.

Росіяни змінили тактику штурму

У ГУР МО заявили, що станом на січень 2024 окупанти змінили тактику штурму. Ворог більше не використовує великі штурмові колони з технікою. Натомість окупанти рухаються невеликими групами. У них зазвичай входять від 10 до 12 окупантів. Деталі розповів Вадим Скібіцький.

"Ми бачимо, наскільки змінилася тактика ведення бойових дій. Зараз це в основному дії штурмових загонів, штурмових груп по 10 – 12 осіб. Ми не бачимо таких потужних колон, батальйонних, я вже не говорю про бригадні, які застосовуються під час ведення бойових дій", – наголосив Скібіцький.

Ворог намагається підстрахуватися, аби його штурмові групи не знищили.

Скібіцький наголосив, що ворогу не вдалося досягнути стратегічних цілей. Зокрема, окупанти планували захопити до кінця 2023 року всі території на лівому березі Дніпра. Також загарбники намагалися захопити повністю Донецьку та Луганську області.