Ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі у Сумах, – ОВА
- Росія може планувати ракетний удар по Привокзальній площі та проспекту Шевченка Сумської громади о 17:00 15 травня.
- Сумська обласна військова адміністрація закликає мешканців залишити ці райони та пройти в укриття.
У четвер, 15 травня, близько 17:00 Росія готується завдати ракетного удару по Сумській громаді. Йдеться про об'єкти на Привокзальній площі та проспекті Шевченка.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає 24 Канал. Там закликали слідкувати за оновленнями з офіційних джерел.
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Що відомо про загрозу
За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:
- Привокзальна площа, 7 і 9;
- проспект Шевченка, 2.
Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце,
– йдеться в повідомленні.
Інформацію також прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він закликав жителів Сум відреагувати на офіційні повідомлення про загрози. "Будьте в безпеці", – зазначив лейтенант.
Нагадаємо, раніше в Politico попереджали – Росія може готувати "відповідь" на мирні зусилля Заходу. Українська розвідка висловила стурбованість ймовірними новими ворожими обстрілами Києва найближчими днями.