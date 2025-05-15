Ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі у Сумах, – ОВА

У четвер, 15 травня, близько 17:00 Росія готується завдати ракетного удару по Сумській громаді. Йдеться про об'єкти на Привокзальній площі та проспекті Шевченка.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає 24 Канал. Там закликали слідкувати за оновленнями з офіційних джерел.

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Що відомо про загрозу

За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:

Привокзальна площа, 7 і 9;

проспект Шевченка, 2.

Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце,

– йдеться в повідомленні.

Інформацію також прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він закликав жителів Сум відреагувати на офіційні повідомлення про загрози. "Будьте в безпеці", – зазначив лейтенант.

Нагадаємо, раніше в Politico попереджали – Росія може готувати "відповідь" на мирні зусилля Заходу. Українська розвідка висловила стурбованість ймовірними новими ворожими обстрілами Києва найближчими днями.