Ворог тисне по всій лінії фронту: карта бойових дій на 16 грудні

Українські захисники продовжують утримувати позиції на фронті та давати гідну відсіч ворогу. Водночас росіяни не залишають спроб повернути втрачені позиції та захопити нові території України.

Ворог продовжує намагання вести наступальні дії на кількох напрямках. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

Дивіться також Росіяни хочуть повернути втрачені позиції на Запоріжжі: карта фронту за тиждень

Ситуація на фронті

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність. Наукраїнські захисники відбили 9 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Ситуація біля Синьківки: дивіться карту

Нанаші захисники відбили 5 атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

Захисники відбивають атаки на Лиманському напрямку: дивіться карту

Наукраїнські воїни відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

Наокупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Там відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського. НаСили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 13 атак. Наукраїнські воїни відбили 2 атаки окупантів біля Старомайорського. НаСили оборони відбили 8 атак противника західніше Новопокровки та південніше Роботиного.

Окупанти хочуть повернути втрачене: дивіться карту

Наші військові працюють по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби протиповітряна оборона знищила 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

НаСили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Нау українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.