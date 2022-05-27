Ворог хоче зробити подвійне оточення, – у МВС попередили про нову загрозу

Ситуація у Сєвєродонецьку залишається надзвичайно складною. Втім, українське командування все бачить та на все реагує.

Зокрема 26 травня Збройні Сили України "перервали" спробу окупанті знищити шлях до населеного пункту. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

До теми Загроза оточення достатньо висока, – Веніславський назвав складні напрямки

Водночас з боку Попасної ворог зосередив всю свою боєздатну техніку. Втім, там окупанти зазнають значних втрат серед своїх "елітних" військ, як повідомив Андрусів.

Щодо потенційного оточення – така загроза залишається, але цього ще не відбулось,

– додав він.

Радник очільника МВС України наголосив, що у Сєвєродонецьку ситуація залишається контрольованою. Він підтвердив, що ворог проривається всередину міста, але їм цього не вдається.

"Крім того, є загроза, що ворог спробує паралельно оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Водночас вони спробують прорватись на оточення Краматорська та Слов'янська, зробити подвійне оточення", – зазначив Віктор Андрусів.

Він запевнив, що попри те, що ситуація у Сєвєродонецьку справді складна, Збройні Сили України її тримають. Наших сил вистачає, аби дати відсіч ворогу.

Віктор Андрусів про ситуацію на фронті: дивіться відео

Головні новини з Сєвєродонецька: коротко