Ворог масовано атакує Україну: вибухи пролунали й в Кривому Розі
Зранку 8 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Вибухи пролунали й в Кривому Розі.
Повітряні сили попереджали про пуски ракет різних типів. Зокрема, на Кривий Ріг ворог спрямував балістичні ракети, які запустив з тимчасово окупованого Криму, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у Кривому Розі
У Повітряних силах попередили, що окупанти запустили ракети балістичного типу у напрямку Кривого Рогу. Вже за кілька хвилин у місті пролунали потужні вибухи.
Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул закликав містян бути в укриттях, поки не пролунає відбій повітряної тривоги.
Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу. Дотримуємося інформаційної гігієни,
– закликав Вілкул.
Повітряні сили також повідомили, що у напрямку Дніпра росіяни запустили аеробалістичну ракету типу "Кинджал". Згодом у ЗСУ уточнили, що ракета курсує на Кривий Ріг.
Росія масовано атакує Україну
- Ворог зранку 8 січня завдав масованого удару по території України. Окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС, МіГ-31К здійснив пуски кількох "Кинджалів", а також росіяни паралельно атакують балістикою.
- Вдосвіта вибухи пролунали у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькому. Людей по всій Україні закликали перебувати в укриттях.
- У Повітряних силах додали, що більшість крилатих ракет – в повітряному просторі Хмельниччини. 24 Канал ретельно стежить за ситуацією та повідомить нові деталі відразу ж.
- У Харкові окупанти атакували промислові об'єкти. На місці атаки виникла пожежа, також відомо про постраждалу 53-річну жінку. Вона отримала легкі поранення й була госпіталізована. Також внаслідок ранкової атаки постраждав навчальний заклад.
- Одна з російських ракет влучила у приватний будинок у місті Зміїв на Харківщині. Там під завалами опинилися люди. Рятувальники вже дістали з-під завалі 90-річного та 60-річного чоловіків, однак пошуки однієї жінки ще тривають.