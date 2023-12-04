Ворог намагався атакувати дронами Прикарпаття: один "Шахед" залетів і на Львівщину

Цієї ночі окупанти вкотре запустили на Україну "Шахеди". Агресор намагався атакувати дронами й Івано-Франківську область. Один з безпілотників залетів і на Львівщину.

Про деталі нічної атаки росіян розповіла місцева влада. В Івано-Франківській ОВА наголосили, що ворог не припиняє здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття, пише 24 Канал.

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На Прикарпатті збили всі ворожі дрони

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Очільниця ОВА зазначила, що на світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території Івано-Франківської області.

На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби,

– повідомила Світлана Онищук.

Також наголосила, що на Прикарпатті продовжують працювати над підсиленням наших вогневих точок, аби не дати ворогу жодного шансу знищити інфраструктуру та зруйнувати об'єкти життєзабезпечення області.

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"Шахед" залетів і на Львівщину

Очільник Львівської ОВА повідомив, що за уточненою інформацією, вночі 4 грудня під час тривоги у повітряний простір області залетів один ворожий ударний безпілотник.

Він постійно змінював курс. Збити його вдалося за межами нашої області. Постраждалих чи руйнувань на Львівщині немає,

– підкреслив Максим Козицький.

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Важливо! Вранці у Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що в результаті бойової роботи знищено 4 ударних безпілотники. Також уточнили, що сили ППО працювали в Хмельницькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

До речі, загалом цієї ночі оборонці неба збили 18 "Шахедів" з 23, які запустили російські військові. Окрім того, наші захисники збили керовану авіаційну ракету Х-59.