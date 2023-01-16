Ворог намагався наступати на Авдіївському напрямку та зазнав серйозних втрат, – ЗСУ

Схід України залишається головним напрямком удару росіян. Ворог сконцентрував головний удар на Бахмутському напрямку, особливо в районі Соледару, де точаться бої.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому місті та на підступах.

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Сергій Череватий повідомив, що на самому Бахмутському напрямку відбулося 259 ворожих обстрілів різними калібрами ствольної й реактивної артилерії, а також 38 боєзіткнень. Безпосередньо Соледар ворог обстріляв 134 рази.

"Також ворог пробує на Авдіївському напрямку проводити наступальні дії та контратакувати в районі Білогорівки. Але у важких боях на Авдіївському напрямку ворога було зупинено й завдано серйозних втрат. Така ж ситуація під Білогорівкою", – зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Дивіться повне відео з Сергієм Череватим на ютубі 24 каналу:

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Він пояснив, що Східний фронт – найбільший, адже це 3 великі області – Харківська, Луганська, Донецька. Безпосередньо на них певною мірою йдуть бойові дії. При цьому в Харківській області після вдалої операції ЗСУ росіяни затихли.

Мінус для нас в тому, що вони (три області – 24 канал) межують з агресором, тому там є можливість доставляти живу силу й боєприпаси. Також там є дві квазіреспубліки ЛНР та ДНР, які роками готували, як плацдарм для нападу на нас,

– розповів Сергій Череватий.

Речник додав, що від початку війни ЗСУ провели ряд успішних операцій – Київську, Харківську та Херсонську. Ворог зазнав суттєвих втрат, тому йому доводилося проводити часткову мобілізацію та залучати нестандартні методи ведення війни, зокрема зеків ПВК "Вагнера".

"Все це угрупування на Сході сегментоване та являє собою, як регулярні збройні сили. При чому всіх видів. Не дивлячись на театр бойових дій, вони використовують й морську піхоту в напрямку Вугледару, й десантників на тому ж Луганському напрямку, а також механізовані танкові підрозділи", – розповів речник.

За його словами, на Бахмутському напрямку росіяни найбільше використовують організоване злочинне угрупування ПВК "Вагнера". Його здебільшого застосовують через те, що їх професійне ядро було вибите, тому тепер здебільшого формується колишніми вʼязнями.

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