Ворог намагається розхитати корабель зсередини, – Шмигаль закликав не вестися на дезінформацію

Денис Шмигаль звернувся до українців та пригадав, що Росія вже 8 років воює проти України. Прем'єр закликав людей не піддаватись на гібридні провокації та дезінформацію.

Денис Шмигаль пригадав, що Росія веде також гібридну війну. Серед іншого, застосовуючи дезінформацію.

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Прем'єр закликав не піддаватись на провокації ворога

Денис Шмигаль заявив, що Україна – економічно сильна, бюджет виконується, залишки на казначейському рахунку "стабільно високі". Додав, що реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує.

Такого єднання провідних демократій світу не було вже десятки років. Наш ворог це бачить й намагається корабель зсередини, залякати та роз'єднати нас, українців,

– заявив Денис Шмигаль.

Політик пояснив, що Україна щодня стає сильнішою, проте нам потрібно: "Не піддаватись на гібридні провокації ворога та на дезінформацію".

Зокрема Денис Шмигаль закликав людей довіряти своїй державі, армії, вірити в Україну, адже тільки разом ми непереможні.

Денис Шмигаль звернувся до українців: дивіться відео

Останні заяви щодо ймовірного нападу Кремля

12 лютого Володимир Зеленський відреагував на повідомлення ЗМІ, що вторгнення Росії може розпочатися вже наступного тижня.

Президент України запевнив, що наша держава зважає на застереження, проте має свою розвідку. Додав також, що дипломатична робота щодо деескалації також триває.

Окрім того, в Міноборони України прокоментували відомі ймовірні плани ворога. У відомстві заспокоїли українців, що викриті плани – це зруйновані плани. Саме тому їх не варто боятися.

Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня" – дивіться відео