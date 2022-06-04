Ворог намагається взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець

На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції українських захисників із мінометів, ствольної та реактивної артилерії уздовж всієї лінії зіткнення.

Також застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Відомо, що російські війська зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, а також посилив угруповання шляхом мобілізаційного резерву.

Крім того, на Бахмутському напрямку російські війська вели наступ, проте успіху не мали. Через вогневе ураження відійшли від українських підрозділів.

На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом", – додали в Генеральному штабі ЗСУ.

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