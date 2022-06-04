Ворог намагається взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції українських захисників із мінометів, ствольної та реактивної артилерії уздовж всієї лінії зіткнення.
Також застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
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Відомо, що російські війська зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, а також посилив угруповання шляхом мобілізаційного резерву.
Крім того, на Бахмутському напрямку російські війська вели наступ, проте успіху не мали. Через вогневе ураження відійшли від українських підрозділів.
На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
"Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом", – додали в Генеральному штабі ЗСУ.
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