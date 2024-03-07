Ворог намагається зрізати Роботинський виступ: у ЗСУ назвали новий "гарячий" напрямок
В Запорізькій області окупанти намагаються проводити наступальні дії. Російські війська продовжують наступати на село Роботине з метою зрізати Роботинський виступ.
"Гарячим" напрямком на фронті стає Оріхівський. Про це розповів в етері телемарафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.
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Ситуація на Оріхівському напрямку
Лиховій розповів, що на Оріхівському напрямку російські війська намагаються зрізати Роботинський виступ.
Якщо в попередні дні і попередні тижні там було інколи 0 штурмових дій противника за добу, то за вчорашню добу (6 березня – 24 Канал) було зафіксовано 16 атак противника,
– зауважив речник.
В районі села Роботине противник розвиває активність, що подібна до тієї, яка була в середині лютого. Тоді ця активність була зупинена нашими воїнами.
Лиховій додав, що чим більше ворог наступає, тим більше окупантів знищують Сили оборони України.
Втрати окупантів: останні новини
- Протягом минулої доби було ліквідовано 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил України вже знищено понад 421 тисячу окупантів та тисячі одиниць військової техніки.
- Силами оборони ОСУВ "Таврія" у зоні своєї відповідальності було знищено командний пункт однієї з мотострілецьких бригад збройних сил Росії та нейтралізовано два комплекси спостереження "Муром-М".
- За даними ГУР, у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна. Вона організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області.