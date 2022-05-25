Ворог не дотримується жодних правил честі – почуватися в безпеці не може ніхто, – Зеленська

Під час російської агресії ніхто в Україні не може почуватися у безпеці, адже окупанти не дотримуються жодних правил честі. Жертвами росіян стають діти, жінки та літні люди.

Я хочу поширювати правду про те, що відбувається в Україні, – Зеленська

Відповідну заяву зробила перша леді Олена Зеленська. Дружина президента України наголосила, що намагається вести боротьбу на інформаційному фронті та доносити правду про війну.

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Зеленська заявила, що хоче поширювати правду про криваву та жорстоку війну, яку розв'язала Росія. Перша леді наголосила, що через війну страждають мирні люди і ніхто не може почуватися у безпеці.

Вона зазначила, що російські військові не дотримують жодних правил честі.

Я хочу поширювати правду про те, що відбувається в Україні, де триває розв'язана Росією агресивна та злочинна війна, яка не шкодує мирних людей. Адже під час цієї війни ніхто не може почуватися в безпеці: ні жінки, ні діти, ні літні люди. Тому що ворог не дотримується жодних правил честі,

– зазначила Зеленська.

Росія веде цинічну війну проти України

Політичне та військове керівництво Росії порушує всі можливі міжнародні норми, розв'язавши війну в Україні. Збройні сили Росії свідомо здійснюють обстріл цивільного населення.

Також окупанти викрадають людей, яких вбивають, насилують, відправляють на фронт чи депортують. За три місяці війни в Маріуполі загинуло щонайменше 22 тисячі людей. Ще понад 1200 людей загинуло у Київській області, частина якої майже місяць була під окупацією.

Там росіяни вчиняли страшні звірства: зв'язували людям руки й розстрілювали, ґвалтували дітей та жінок, били чоловіків, їли собак і котів. Після деокупації тіла людей були розкидані посеред вулиць. Деякі закопані у братських могилах.

Омбудсменка Людмила Денісова інформувала, що станом на 9 травня російські війська депортували майже 1,2 мільйона українців не територію Росії. З них 200 тисяч – це діти.

За даними Донецької ОВА, від рук агресора в Донецькій області, якщо не враховувати Маріуполь та Волноваху, загинуло 427 людей та ще 1156 отримали поранення.

Найгірше, що жертвами російської агресії вже стали 238 дітей. Ще 433 маленьких українців отримали поранення.

Через російську агресію значна частина українців була змушена покинути рідну домівку. За даними ООН, кількість біженців з України досягла 5,6 мільйона.

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