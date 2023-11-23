Ворог обстріляв Чорнобаївку, ймовірно, касетними боєприпасами: є загиблі

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Вдень 23 листопада окупанти обстріляли Чорнобаївку. На жаль, є жертви та постраждалі.

Новину про терористичний обстріл Чорнобаївки повідомив Андрій Єрмак. Він розповів, що відомо про щонайменше 3 загиблих. Окрім того, є постраждалі.

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Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Наразі відомо про 3 загиблих,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять!

Спершу повідомляли про 4 постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до 5 людей.

Що кажуть у МВС

У МВС України розповіли, що ворог здійснив масштабний обстріл Чорнобаївки з артилерії. Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ – повідомив, що пошкоджено понад 60 житлових будинків, а також – господарські споруди. Постраждалим надають медичну допомогу. Тим часом правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину окупантів.

Російським окупантам доведеться відповісти за кожен свій злочин. Ворог не має жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Українські герої звільнять усі населені пункти. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для усіх місцевих жителів.