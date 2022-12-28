У дитини – мінно-вибухова травма: через обстріл Херсонщини постраждали 3 людини

28 грудня 2022, 13:36
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Джерело:

телеграм Кирила Тимошенка

Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини постраждали 3 цивільних, серед них – підліток. Відомо, що дитині лише 14 років.

Деталі розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Зауважимо, що напередодні росіяни потрапили у пологове відділення у Херсоні.

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Від обстрілів окупантів постраждало село Кізомис.

Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою. Всі доставлені до лікарень,
– зазначив Тимошенко.

Ворог обстрілює Херсон

  • Російські окупанти 27 грудня обстріляли пологове відділення у Херсоні. На щастя, обійшлось без постраждалих. На момент атаки всередині було 5 породіль. Ба більше, того ж дня на світ з'явилося двоє немовлят, двоє нових мешканців Херсона. На щастя, усі життя вдалося зберегти. 
Зверніть увагу! Утім, слід розуміти, що цього разу ворог атакував єдиний пологовий будинок у місті. Мовиться про пологове відділення лікарні Тропіних. Що стосується самих наслідків влучання, то вони середнього ступеня тяжкості.
  • Голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на черговий терор росіян. Він наголосив, що Україна притягне до відповідальності всіх воєнних злочинців. Єрмак не заздрить тим, хто віддавав накази та виконував.

Натомість у Генштабі ЗСУ підтвердили враження штабу окупантів у Забариному Херсонської області, де росіяни проводили нараду офіцерів південного військового округу збройних сил Росії. В останні дні росіяни активно маневрують на Півдні. На лівобережжі зафіксували відхід деяких російських сил, які перебували близько до річки Дніпро.

Автор: Альона Захарова