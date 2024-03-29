Ворог перед атакою проводив потужну аеророзвідку: лише на Півдні було 140 дронів-розвідників
Окупанти 29 березня масовано атакували територію України, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети різних типів. Перед цим російські військові проводили аеророзвідку.
Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що лише на Півдні України було зафіксовано 140 російських дронів-розвідників, передає 24 Канал.
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Ворог проводив потужну розвідку
Гуменюк розповіла, що під час нічної атаки ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Шахед". Вона додала, що під ударом опинилися знову енергетичні об'єкти та критична інфраструктура. Вона наголосила, що російські військові намагалися уразити якомога більше таких об'єктів.
В ОК "Південь" наголосили, що перед масованою атакою ворог проводив дуже потужну аеророзвідку. Гуменюк повідомила, що окупанти застосували максимум розвідувальних безпілотників.
140 розвідників ми нарахували в нашій зоні відповідальності. Це знову говорить про те, що нам потрібні РЕБ, тому що необізнаний ворог не може наводитися, не може проводити масовані атаки,
– повідомила Гуменюк.
Водночас вона наголосила, що українські захисники потужно протидіють російським дронам на Півдні. Гуменюк додала, що навіть самі окупанти у своїх телеграм-каналах бідкаються, що не кожен розвідувальний дрон може долетіти навіть до середини Дніпра.
Окупанти масовано атакували Україну 29 березня: що відомо
- Ворог пізно ввечері 28 березня почав атакувати Україну. Так, спочатку окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Наталія Гуменюк повідомила, що в зоні відповідальності ОК "Південь" вдалося збити 7 ударних БпЛА.
- Після опівночі моніторингові телеграм-канали повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555. О 03:52 Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ракети.
- Також відомо, що ворог бив балістичними ракетами, які запускав з тимчасово окупованого Криму. Окрім того, під час масованої атаки окупанти запустили й аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Їх ворог спрямував у напрямку Львівської області.
- До слова, Львівська область під час атаки 29 березня опинилася під масованим ударом. Максим Козицький повідомляв, що Стрийщину атакували кілька груп ракет.
- Вибухи під час атаки лунали й в Івано-Франківській та Чернівецькій області. Зокрема у Чернівецькій області збили російські ракети – зафіксовано падіння уламків. На місця вже виїхали усі відповідні служби.