Ворог перед атакою проводив потужну аеророзвідку: лише на Півдні було 140 дронів-розвідників

Окупанти 29 березня масовано атакували територію України, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети різних типів. Перед цим російські військові проводили аеророзвідку.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що лише на Півдні України було зафіксовано 140 російських дронів-розвідників, передає 24 Канал.

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Ворог проводив потужну розвідку

Гуменюк розповіла, що під час нічної атаки ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Шахед". Вона додала, що під ударом опинилися знову енергетичні об'єкти та критична інфраструктура. Вона наголосила, що російські військові намагалися уразити якомога більше таких об'єктів.

В ОК "Південь" наголосили, що перед масованою атакою ворог проводив дуже потужну аеророзвідку. Гуменюк повідомила, що окупанти застосували максимум розвідувальних безпілотників.

140 розвідників ми нарахували в нашій зоні відповідальності. Це знову говорить про те, що нам потрібні РЕБ, тому що необізнаний ворог не може наводитися, не може проводити масовані атаки,

– повідомила Гуменюк.

Водночас вона наголосила, що українські захисники потужно протидіють російським дронам на Півдні. Гуменюк додала, що навіть самі окупанти у своїх телеграм-каналах бідкаються, що не кожен розвідувальний дрон може долетіти навіть до середини Дніпра.

Окупанти масовано атакували Україну 29 березня: що відомо