Ворог перемістив додаткові підрозділи у Бєлгородську область і на Харківщину: ситуація у регіоні

Триває 66 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог продовжує активні воєнні дії на Слобожанському напрямку.

Війська противника й далі завдають авіаційних ударів та обстрілюють з артилерії Харків. Про актуальну ситуацію у регіоні станом на 18:00 розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Актуальна ситуація на Харківщині 30 квітня

У Генштабі зазначили, що на Ізюмському напрямку окупанти далі намагаються наступати. 30 квітня спроби зафіксовано на відтинках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. У цій зоні діють окремі підрозділи таких сил противника:

1-а танкова армія та 20-а загальновійськова армія Західного військового округу ЗС Росії;

35-а загальновійськова армія та 68-ий армійський корпус Східного військового округу;

повітряно-десантні війська.

Крім того, росіяни продовжують зосереджувати свої сили і засоби не лише на тимчасово окупованих територіях Харківщини, але й у Бєлгородській області, поблизу державного кордону України.

Так, поблизу населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї ОМБр 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

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У регіоні ворог посилює систему протиповітряної оборони, здійснює розвідку позицій наших захисників за допомогою БПЛА поблизу населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

На тимчасово захоплених територіях Харківської області російські військові продовжують здійснювати протиправні дії. За інформацією Генштабу, окупанти примусово вивозять місцеве населення на територію Росії. Крім того, ворог поширює дезінформацію про буцімто захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Останні новини Харківщини: коротко

Завдяки бойовим успіхам ЗСУ, окупанти почали рідше обстрілювати Харків з артилерії. Протягом доби 29 квітня ворог завдав по місту лише 3 артилерійських обстріли.

Збройні Сили України вибили окупантів з населеного пункту Руська Лозова. Саме з цього села ворог тривалий час гатив по Харкову.

Священнику московського патріархату, що служив в одному з храмів Дергачівського району, повідомили про підозру. Він виправдовував агресію Росії проти України.

На території області наші захисники взяли у полон 5 російських військовослужбовців. Окупанти скаржились на те, що виснажились, розповіли про великі втрати.

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