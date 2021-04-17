Ворог підвищує напругу, – Бутусов потрапив під обстріли в Опитному

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов долучився до прямого ефіру у програмі Савіка Шустера за допомогою відеозв'язку. У ту мить він перебував на Донбасі, поблизу лінії розмежування.

Він сказав, що на власні очі побачив на фронті "велике загострення". І, власне, сам потрапив під потужний обстріл.

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Бутусов потрапив під обстріл біля Опитного

Журналіст Юрій Бутусов 16 квітня вийшов у прямий ефір програми Савіка Шустера з лінії фронту. "Що ви бачите?" – запитав у Бутусова Шустер.

Я бачу велике загострення. Буквально 4 години тому я був на позиціях українських військ біля селища Опитне і потрапив там під обстріл,

– відповів журналіст.

І додав: "Приблизно 30 пострілів гаубиць 122-міліметрових на моїх очах розривалися навколо наших позицій".

Бутусов сказав, що противник веде чергові бойові дії й намагається завдати вогневого ураження українським військам. Тож окупанти дійсно підвищують напругу на Донбасі, й

Крім того, журналіст зауважив, що помітив достатньо багато проблем – як на фронті, так і в армії загалом. І ці проблеми треба негайно розв'язувати – навіть попри те, що, найімовірніше, найближчими днями наступу ворога не буде.

Коротке відео з Опитного Бутусов опублікував у себе у фейсбуці: у ньому чутно звуки пострілів

Селище Опитне, де Бутусов потрапив під обстріл, розташоване біля Донецька: дивіться карту

Коротко про загострення на Донбасі

Навесні 2021 ситуація на Сході України ускладнилася. Росія відчутно збільшила кількість зброї та військ біля кордонів з Україною.

Президент США Джо Байден підтримав Україну та заявив, що на Донбасі настав час для деескалації. Київ отримав слова підтримки й від інших світових лідерів.

16 квітня командувач Збройних сил України Сергій Наєв запевнив, що ворог наразі критичну лінію не перейшов. Однак ЗСУ завжди готові до розв'язання ситуації за найгіршим варіантом.

Тим часом Хомчак закликав місцеву владу не створювати загони добровольців і не панікувати