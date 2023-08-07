Ворог на Півдні застосував хімічні боєприпаси, – Тарнавський
Джерело:Олександр Тарнавський
Російські окупанти застосували в Україні хімічні боєприпаси. Відповідні снаряди окупаційні війська Росії застосували на Півдні України.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни застосували хімічні снаряди у районі Новоданилівки.
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Окупанти, ймовірно, використали хлорпікрин
За його інформацією, ворог здійснив два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину. Ймовірно, мовиться про хлорпікрин.
Тарнавський повідомив, що внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.
"Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси", – наголосив Тарнавський і додав, що росіяни намагаються робити все, щоб зупинити рух українських військ, "але в них не вийде".
Що таке хлорпікринВін може викликати ряд серйозних симптомів та ушкоджень, таких як подразнення дихальних шляхів, запалення очей, або навіть смертельний результат при великих концентраціях. Використання хлорпікрину в бойових умовах було заборонено численними міжнародними договорами та конвенціями, зокрема Женевською конвенцією. У зв'язку зі своєю смертельною природою та заборонами на використання хлорпікрин був вилучений з бойового застосування в більшості країн.
Окупанти вже застосовували хімічну зброю в Україні: що відомо
- У березні 2023 року речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що ворог частіше починає застосовувати заборонену зброю, зокрема на Півдні.
- Окупанти застосовують на різних напрямках все той же хлорпікрин. Для атак росіяни використовують БпЛА, до яких прикріплена граната К-51.
- Олексій Дмитрашківський інформував, що якщо така граната потрапляє в окоп або бліндаж, то треба мати протигаз або відійти від того місця, тому що викликає і блювоту, і сльози.
- У грудні 2022 року ВМС України також повідомляли, що Росія використовує аерозольні гранати "К-51".
- Інший випадок застосування ручних сльозогінних газових гранат К-51 було зафіксовано у жовтні 2022 року. Так, підрозділи Сил оборони України у Запорізькій області за допомогою засобів радіоелектронної боротьби знешкодили ворожий безпілотник, який ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною.
- У вересні 2022 року російські військові на Півдні скинули на позиції ЗСУ контейнери з отруйною речовиною. Окупанти атакували наших захисників з допомогою безпілотника. Тоді теж мовилося про хлорпікринову гранату К-51.
- Унаслідок атаки втрат та критичних станів серед українських військових немає. На щастя, бойові медики спрацювали чітко.