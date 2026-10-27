Пошкоджено офіс енергетиків: у ДТЕК розповіли про наслідки ранкової атаки на Київ
Російські війська здійснили масований обстріл України в ніч на 27 жовтня. Під час атаки на Київ ворог пошкодив офіс компанії ДТЕК.
Фахівці вже працюють на місці події. Про це повідомила ДТЕК у соцмережах.
Що відомо про наслідки удару?
Вночі 27 жовтня Росія випустила по Україні ракети та понад 200 ударних БпЛА. Країна-агресорка пошкодила офіс ДТЕК.
У компанії запевнили, що роблять усе можливе, аби кожна родина в столиці залишалася зі світлом. Наразі енергетики ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби пошкоджень приміщення. Аварійні бригади продовжують виконувати свої обов'язки попри постійну небезпеку у столиці.
Наслідки російського обстрілу / ДТЕК
Раніше ворог уже завдавав ударів по інфраструктурі столиці. Зокрема, 20 жовтня окупанти поцілили в енергооб'єкт у Києві, через що в декількох районах зникало світло.
Нагадаємо, що ввечері 26 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву. Під ударом опинилися територія одного з університетів, парк і місцевість поблизу станції метро та житлових будинків. Відомо про загиблих і поранених.