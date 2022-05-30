Ворог посилює оборону, ЗСУ ж продовжують наступальні дії: що відбувалося на Півдні 29 травня
30 травня 2022 , 04:25Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Збройні Сили України 29 травня продовжували наступ на позиції росіян на Півдні. Тому ворог протягом доби там передусім був зосереджений на посиленні своєї оборони.
Зараз на цьому напрямку фіксують стягування сил противника. Події в південних областях детально описали в оперативному зведенні командування "Південь" за добу.
Детальніше про події на Півдні 29 травня: дивіться відео