Ворог продовжує атакувати "Шахедами": вибухи пролунали на Полтавщині та Чернігівщині
Джерело:"Чому тривога | Радар"
Росія ввечері 16 жовтня знову запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники продовжують літати й уночі 17 числа.
Зокрема, "Шахеди" фіксують у Полтавській і Чернігівській областях. Там було чути вибухи. Попередньо, сили ППО працюють по ворожих безпілотниках, повідомляють моніторингові ресурси.
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Вибухи на Полтавщині: що відомо
Вибухи тут пролунали приблизно в 0:25 17 жовтня. Про це повідомили як моніторингові ресурси, так і місцеві телеграм-канали. Попередньо, це робота ППО по "Шахедах".
Повітряні сили в 0:07 писали, що ворожі БпЛА на Полтавщині рухаються у південно-західному напрямку.
Наразі влада офіційно не коментувала ані вибухи, ані наслідки атаки.
Гучно й на Чернігівщині
Про роботу ППО в області повідомили моніторингові спільноти. За даними Повітряних сил, ворожі дрони з Чернігівщини летіли у напрямку Київщини.
Про наслідки атаки поки немає офіційної інформації.
До слова, у цей самий час вибухи також пролунали на околицях Києва. Це також наслідки роботи наших захисників по ворожих дронах.