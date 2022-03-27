Ворог продовжує блокаду Славутича і не полишає спроб взяти під контроль Чернігів

Російські військові продовжують блокувати місто Славутич у Київській області. Окупанти також хочуть взяти під контроль Чернігів.

Яка ситуація на Сіверському напрямку

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 12 годину 27 березня. Там розповіли про ситуацію на Сіверському напрямку.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Ворог вдерся у Славутич 26 березня, спровокувавши мирні мітинги українців. Сміливі люди вийшли на вулиці міста, щоб прогнати окупантів.

Щодо Чернігова, то мер Владислав Атрошенко заявляв, що місто рознесено вщент. Уже загинуло понад 200 містян.

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