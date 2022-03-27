Ворог продовжує блокаду Славутича і не полишає спроб взяти під контроль Чернігів

27 березня 2022 , 13:37
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські військові продовжують блокувати місто Славутич у Київській області. Окупанти також хочуть взяти під контроль Чернігів.

Яка ситуація на Сіверському напрямку

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 12 годину 27 березня. Там розповіли про ситуацію на Сіверському напрямку.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів,
– йдеться у повідомленні Генштабу.

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Автор: Михайло Гема