Ворог продовжує інформаційні вкиди про розташування підрозділів ЗСУ у школах, лікарнях і церквах

Триває 101 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог продовжує робити інформаційні вкиди про буцімто базування українських сил у цивільних об'єктах.

Зокрема, таким чином російські окупанти намагаються виправдати свої обстріли й удари по українських школах, лікарнях та церквах. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 4 червня.

Читайте також На Київщині досі не вдалось встановити особи понад 200 закатованих росіянами українців

Росія продовжує ширити дезінформацію про розташування підрозділів ЗСУ у цивільних об'єктах

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, наші захисники й захисниці завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Тим часом, щоб хоч якось виправдати руйнування об'єктів цивільної інфраструктури на території України, ворог продовжує здійснювати інформаційні вкиди про буцімто розташування наших військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.

Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що за останніми даними, унаслідок обстрілів російськими окупантами цивільних об'єктів інфраструктури України, з 24 лютого було пошкоджено або повністю знищено:

Станом на 2 червня – понад 700 медичних закладів . Зокрема, повністю знищено понад 100 таких об'єктів, пошкоджено – 627. Крім того, повністю зруйновано 27 аптек, ще 396 – зазнали часткових руйнувань.

. Зокрема, повністю знищено понад 100 таких об'єктів, пошкоджено – 627. Крім того, повністю зруйновано 27 аптек, ще 396 – зазнали часткових руйнувань. Майже 20% усіх шкіл і дитячих садочків України. При цьому Володимир Зеленський дав завдання відновити якомога більше навчальних закладів до початку нового навчального року 1 вересня.

України. При цьому Володимир Зеленський дав завдання відновити якомога більше навчальних закладів до початку нового навчального року 1 вересня. Лише на Луганщині, станом на 24 квітня – щонайменше 7 храмів та один ісламський центр. Загалом за 100 днів широкомасштабної війни, за оцінками Мінкульту, постраждали понад 370 об'єктів культурної спадщини, з них майже половина – церкви й храми різних конфесій.

Додамо, що 4 червня російські окупанти обстріляли скит Святогірської Лаври, розташований на Донеччині. Полум'я повністю охопило головний храм – окрім священнослужителів, там перебувало близько 300 біженців, зокрема й близько 60 дітей.

Вас може зацікавити – Росія першою запропонує припинити вогонь: дивіться відео