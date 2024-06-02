Триває 10 сутичок, ворог намагався просунутись біля Стариці на Харківщині: карта фронту 2 червня

Протягом доби відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог продовжує активно діяти на Покровському напрямку, наразі тут ситуація найскладніша. Водночас Сили оборони стримують атаки російських окупантів.

За уточненою інформацією Генштабу, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 7 ракетних ударів із застосуванням 62 ракет, 43 авіаудари із застосуванням 48 КАБів, понад 4 тисячі обстрілів. 24 Канал інформує щодо ситуації на фронті станом на 2 червня.

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Удари ЗСУ

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та три артилерійські системи противника.

Загальні втрати противника склали 1080 вояк. Також ворог втратив 25 танків, 33 бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, одну РСЗВ, 6 засобів ППО, 82 БпЛА ОТР, 38 ракет, 86 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки.

. Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 38. Станом на 13:20

Ситуація на усіх напрямках

Нанапрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони. На цьому напрямку ворог втратив 115 осіб, з них 34 – безповоротно. Нанапрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала. Нанапрямку за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки: три атаки ворога відбито, іще два бої тривають. Ситуація під контролем Сил оборони. Нанапрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщиївки. Два з них завершилось, одне – триває в районі Калинівки. Противник успіху не має. Нанапрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три - тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Від початку доби нанапрямку успіху не мала спроба противника штурмувати наші позиції поблизу Старомайорського. Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутись нанапрямку в районі Малої Токмачки. Нанапрямку російські загарбники не полишають спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Росіяни гатять по прикордонню

За інформацією Генштабу, з території країни-агресора окупанти не припиняють артилерійських обстрілів населених пунктів Чернігівщини та Сумщини. Ворожа артилерія била з прикордонних російських районів по районах 10 різних сіл, серед них Грем’яч, Миропілля та Блешня.

"Зафіксована одна спроба окупантів просунитись у районі села Стариця на Харківському напрямку", – ідеться у зведенні.

При цьому уточнюютб, що російські окупанти продовжують бомбардування прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини.

З території Росії з напрямків населених пунктів Шебекіно та Короча Бєлгородської області російські загарбники скинули 16 керованих авіабомб у райони Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.

Де наступає ворог

Ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського на Куп'янському напрямку. Число штурмових спроб окупантів зросло до 4. Триває бойове зіткнення неподалік Невського. Ворог активно застосовує авіацію – 5 КАБів скинув протягом трьох авіаударів по районах Степової Невоселівки, Борівського та Андріївки.

Дружелюбівка на карті:

Тривають бойові дії біля Роздолівки і Виїмки на Сіверському напрямку. Загальна кількість атак ворога за сьогодні – шість. Російські окупанти завдали авіаудару у район Івано-Дар’ївки.

Виїмка на карті:

На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак та вже 13 разів намагався покращити тактичне положення, сім з них вже відбито нашими воїнами. Найгарячіше наразі в районі села Сокіл Донецької області – там тривають бої в трьох локаціях. Крім того, продовжується відбиття атак ворога біля Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже 5 ворожих атак. Одне бойове зіткнення триває у районі Красногорівки, де окупанти намагаються витіснити наші підрозділи із займаних позицій.