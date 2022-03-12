Ворог шантажем та погрозами не досяг своєї мети, – ОП про зрив "псевдореферендуму" в Херсоні
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Кирило Тимошенко прокоментував зрив "псевдореферендуму" в Херсоні. Заступник керівника Офісу Президента заявив, що ворог шантажем та погрозами не зміг досягнути своєї цинічної мети.
Тимошенко наголосив, що минуло позачергове засідання сесії Херсонської обласної ради. Депутати показали: вони – з народом України.
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Ворог шантажем та погрозами не досяг своєї мети – депутати з народом України. 44 депутати прийняли рішення про те, що Херсонщина – це Україна, псевдореспубліки на території області утворено не буде,
– наголосив Тимошенко.
Заступник керівника ОП зауважив, що голова військо-цивільної адміністрації та всі співробітники працюють на перемогу.
Тимошенко також наголосив: ворог зустрічає суттєвий опір населення на тимчасово окупованих територіях. Людей – не залякати.
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