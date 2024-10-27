Ворог ударив по Харкову: в двох районах пошкоджено по понад 10 будинків, постраждалих більшає

Увечері 27 жовтня Росія обстріляла Харків КАБами. У місті багато пошкоджених будинків, на жаль, кількість постраждалих зросла.

У Харкові пролунало щонайменше три вибухи протягом кількох хвилин. Мер міста Ігор Терехов розповів Суспільному про наслідки обстрілів.

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Які наслідки обстрілу Харкова 27 жовтня

Внаслідок обстрілу Росією у Салтівському районі Харкова були пошкоджені 14 будинків, а у Шевченківському – 12. Там вибито вікна та пошкоджено дахи, тож люди не можуть перебувати всередині. Один з будинків узагалі буде неможливо відбудувати.

Як повідомив Олег Синєгубов о 22:14, кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох.

Після серії вибухів у Харкові стало відомо про чотири удари по місту у трьох районах – Шевченківському, Київському та Салтівському. У Шевченківському та Салтівському районах пошкоджено приватні будинки, постраждали люди.

Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко сказав, що, попередньо, били з Бєлгородської області.

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