Ворог уночі вдарив по інфраструктурі Сум

20 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі обласного центра Сумщини.

Приблизно о 01:02 Сумах пролунали звуки вибухів. На ранок у Сумській ОВА уточнили наслідки ворожого удару, передає 24 Канал.

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Удар по Сумах

Зазначається, що вночі, 20 грудня, ворог атакував ракетою інфраструктуру обласного центру.

Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються.

До слова, у ніч проти 20 грудня противник запустив "Шахеди". Дрони, зокрема, атакували українську столицю. На Київ ворожі БпЛА заходили кількома хвилями. Усі російські безпілотники, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці. Внаслідок атаки російських дронів, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському р-ні столиці на територію нежитлової забудови. Сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 метрів квадратних.