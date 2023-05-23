Біля Бахмута окупанти зменшили активність наступу та зазнають великих втрат, – Міноборони

За минулу добу активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Натомість кількість обстрілів залишається стабільно високою.

Про це доповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, у місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак".

У передмісті все ще тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування,

– повідомила Маляр.

Чи допоможе ворогу окупація Бахмута захопити Донбас

Зауважимо, що західні аналітики наголошують, що окупація Бахмута не допоможе захопленню всієї території Донецької області. Річ у тім, що місто є купою руїн, без електрики, води та всього іншого, що потрібно для окупаційних частин, і не може служити базою для подальшого наступу на українську територію. Натомість українська армія відступила на набагато зручніші оборонні лінії на висотах за містом.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, що дає змогу знищувати окупантів. Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що Збройні Сили продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута.

Завдяки цьому ми зможемо мати під контролем всі висотні будівлі, які захопив ворог, і поступово знищувати їх. Це позбавляє ворога контролю над підступами до міста і надає нам важливі тактичні переваги.