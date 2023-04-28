Ворог вдарив авіабомбами по Чернігівщині: горять житлові будинки

Російська авіація вчергове завдала удар керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. Сталося це 28 квітня о 15:30.

Попередньо, зафіксували 3 прильоти бомб КАБ. Їх могли випустити з двох російських літаків.

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Відомо, що ворог поцілив по населеному пункту Костобобрів. За інформацією від ДСНС, внаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено 8 цивільних будинків, з них 2 горять. Інформацію щодо потерпілих уточнюється.

Наслідки удару: дивіться відео

Масована атака по Україні 28 квітня

Зауважимо, що у ніч проти 28 квітня російські загарбники вдарили по Україні ракетами. Внаслідок цього є жертви і руйнування в Умані на Черкащині, Дніпрі та Українці на Київщині.

У Командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що 28 квітня 2023 року близько 4 год ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Українська ППО збила 21 з 23 крилатих ракет і два дрони.

На жаль, 2 ракети завдали удару по житловій багатоповерхівці та складських приміщеннях в Умані на Черкащині. За останніми даними загинуло 20 людей. У Дніпрі внаслідок атаки військ Росії загинула молода жінка та дитина.

Також у Дніпрі були постраждалі середнього рівня тяжкості. Крім того, ракети завдали шкоди промисловому підприємству, на якому виникла пожежа, що охопила понад 400 квадратних метрів. Наразі вогонь під контролем.

Володимир Зеленський прокоментував терористичну атаку ворога по Умані. Як повідомив президент України, розбір завалів триває і досі. Внаслідок підступних дій ворога загинули 16 людей. Серед жертв російського терору є діти, яких через понівечення неможливо навіть впізнати.

Він підкреслив, що російський терор можливо перемогти лише спільно. І зброєю для України, і найжорсткішими санкціями проти Росії, і справедливими вироками для вбивць.

Зауважимо, що після неспокійної ночі ввечері 28 квітня знов завили сирени. У п'ятницю, близько 18:10 у багатьох областях України пролунала тривога.