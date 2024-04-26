Ворог вдарив біля залізничного вокзалу у Балаклії: кількість постраждалих зросла

Вдень російські загарбники атакували Україну. Під ударом опинилася Балаклія Ізюмського району.

Відомо, що внаслідок удару є влучання біля залізничного вокзалу. На жаль, не обійшлося без постраждалих.

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Росіяни вдарили по Балаклії

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вдень, 25 квітня, російські загарбники знову атакували Харківську область. Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району.

Відомо, що внаслідок атаки є влучання біля залізничного вокзалу. Спершу повідомлялося про п'ятеро постраждалих, серед яких – три жінки та двоє чоловіків. Вже згодом кількість постраждалих збільшилася до 11.

Оновлення. Станом на 26 квітня кількість поранених унаслідок обстрілу залізничного вокзалу зросла до 13 людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Деталі про ворожу атаку

За даними поліції Харківської області, росіяни вдарили по місту о 16:20. Однак згідно з інформацією правоохоронців, унаслідок ворожого обстрілу легкі тілесні ушкодження отримали шість цивільних громадян.

Поліцейські сектору реагування патрульної поліції ВП№1 Ізюмського районного управління поліції оперативно прибули на місце події, надають допомогу постраждалим. Слідчо-оперативна група документує наслідки ворожого обстрілу,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

7 постраждалих госпіталізовані до лікарні. Окупанти вдарили ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків – Ізюм".

Троє жінок віком 37, 47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу. Їм надається допомога у медичному закладі.

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