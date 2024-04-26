Ворог вдарив біля залізничного вокзалу у Балаклії: кількість постраждалих зросла
Джерело:Олег Синєгубов
Вдень російські загарбники атакували Україну. Під ударом опинилася Балаклія Ізюмського району.
Відомо, що внаслідок удару є влучання біля залізничного вокзалу. На жаль, не обійшлося без постраждалих.
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Росіяни вдарили по Балаклії
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вдень, 25 квітня, російські загарбники знову атакували Харківську область. Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району.
Відомо, що внаслідок атаки є влучання біля залізничного вокзалу. Спершу повідомлялося про п'ятеро постраждалих, серед яких – три жінки та двоє чоловіків. Вже згодом кількість постраждалих збільшилася до 11.
Оновлення. Станом на 26 квітня кількість поранених унаслідок обстрілу залізничного вокзалу зросла до 13 людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Деталі про ворожу атаку
За даними поліції Харківської області, росіяни вдарили по місту о 16:20. Однак згідно з інформацією правоохоронців, унаслідок ворожого обстрілу легкі тілесні ушкодження отримали шість цивільних громадян.
Поліцейські сектору реагування патрульної поліції ВП№1 Ізюмського районного управління поліції оперативно прибули на місце події, надають допомогу постраждалим. Слідчо-оперативна група документує наслідки ворожого обстрілу,
– йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
7 постраждалих госпіталізовані до лікарні. Окупанти вдарили ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків – Ізюм".
Троє жінок віком 37, 47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу. Їм надається допомога у медичному закладі.
Балаклійська МВА показала наслідки обстрілу окупантів: дивіться відео
Окупанти регулярно обстрілюють Харківську область
- Окупанти 22 квітня влучили ракетою у Харківську телевежу – найвищу споруду в місті. Внаслідок удару вона розламалася навпіл. Фіксувалися перебої з цифровим сигналом, але зв'язок та інтернет у місті є. Це вже не перша спроба ворога зруйнувати телевежу. Росія робила такі спроби ще у березні 2022 року.
- Росія часто обстрілює керованими авіаційними бомбами околиці міста. Внаслідок атаки 21 квітня поранень зазнав 19-річний хлопець. У нього постраждали ноги від уламків, його госпіталізували. Вибух пролунав за дві хвилини після оголошення повітряної тривоги.
- Під постійними ударами ворога перебуває місто Вовчанськ. Так, 20 квітня окупанти скинули КАБ на багатоповерхівку та обстрілювали з реактивної системи залпового вогню. Через обстріл один під'їзд дев'ятиповерхівки повністю зруйнований. На жаль, є поранені та загиблі.