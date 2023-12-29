Ворог вдарив по Черкащині: є влучання у будинки та постраждалі

Російські окупанти продовжують завдавати терористичних ударів по Україні. Зокрема, 29 грудня загарбники вдарили по Черкаській області.

Олексій Кулеба повідомив, що російська ракета влучила у приватні будинки. На жаль, постраждали 6 людей.

Зверніть увагу У Черкасах і Сумах чули вибухи: у більшості областей України лунала повітряна тривога

Один з постраждалих – у важкому стані.

Влучання ворожої ракети по приватних будинках. Попередньо, шестеро постраждалих, один – важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків,

– мовиться у повідомленні.

Кулеба повідомив, що на місці інциденту працюють всі екстрені служби. Людям оперативно надають допомогу.

Масована ракетна атака 29 грудня

Кулеба повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки загинуло 26 людей. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Російські окупанти 29 грудня скоїли наймасованішу атаку з повітря. Володимир Зеленський розповів, що окупанти випустили по Україні приблизно 110 ракет. Згодом Повітряні сили розповіли про свій результат.

Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українським героям вдалося ліквідувати:

27 "Шахедів";

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

На жаль, є загиблі та постраждалі. Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар по Україні. Ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх планів.