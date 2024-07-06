Ворог вдарив по енергетиці Сумщини: відбулося знеструмлення в кількох районах

Росія продовжує атакувати енергооб'єкти на території України. Зокрема, вона атакувала енергетику Сумщини.

Вночі проти 6 липня ворог вдарив по енергетиці Сумської області. Відомо, що у кількох районах відбулось знеструмлення.

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Над відновленням вже працюють

Росіяни застосували проти енергооб'єкта ударний безпілотний апарат типу "Шахед".

Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються,

– повідомили в Сумській ОВА.

Зазначають, що запускається підкачка води, подача має відновитися протягом 2 – 3 годин. Також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати спокій. Водночас не повідомляють, у яких саме районах відбулось знеструмлення.

Росія від початку року не припиняє атакувати українську енергетичну систему. Через це по всій Україні діють графіки відключень світла. Зокрема, протягом доби 6 липня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Водночас у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях у вечірні години відключення можуть відбуватись у світло-сірій зоні. Зауважимо, що світло-сіра зона це зона, за якої відключення світла можливі. Коли електрики немає точно – то це темно-сіра зона.