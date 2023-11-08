Ворог вдарив по порту Одещини: ракета влучила у судно під прапором Ліберії, є постраждалі
Джерело:Сили оборони Півдня України
Російські військові продовжують тероризувати Україну, завдаючи ракетних ударів. Так, 8 листопада ворог атакував Одещину. Відомо, що окупанти поцілили у судно під прапором Ліберії.
Детальніше про атаку розповіли у Силах оборони Півдня України. Відомо, що внаслідок атаки загинув лоцман, а також відомо про кількох потерпілих.
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Що відомо про атаку
Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі,
– зазначають у Силах оборони.
Наслідки атаки російської ракети по судну / Фото Сил оборони Півдня України
Відомо, що ракета ворога влучила у надбудову цивільного судна, що під прапором Ліберії. Воно в цей момент якраз заходило у порт.
За наявною інформацією, поранень зазнали троє членів екіпажу. Вони – громадяни Філіппін. Одного із них ушпиталили.
Також відомо, що внаслідок атаки загинув лоцман, а ще один працівник порту зазнав поранення.
Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу,
– наголошують у відомстві.
Звернімо увагу, що о 16:37 моніторингові канали повідомляли, що повітряна ціль летить на Одещину. Згодом припускали, що ворог міг атакувати область ракетами Х-31 або Х-59 з тактичної авіації.
Звернімо увагу на те, що останнім часом російські військові наростили атаки саме ракетами Х-59, а також "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Водночас слід розуміти, що ворог продовжує накопичувати інші високоточні ракети.
Скільки ракет у росіян
Детальніше про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький. За його словами, у росіян у запасі близько 870 високоточних ракет як оперативно-стратегічного, так і стратегічного рівня. Зокрема мовиться про:
- 165 "Калібрів";
- 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55;
- 290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К";
- 80 "Кинджалів";
- 150 ракет Х-22 / Х-32.