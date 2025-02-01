1 лютого 2025, 12:07
Внаслідок російського удару на Сумщині загинули поліцейські: одного знайшли під завалами
У ніч на 1 лютого Росія завдала авіаудару по Юнаківській громаді на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки загинули поліцейські.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
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В ніч з 31 січня на 1 лютого ворог завдав авіаудар по Юнаківській громаді.
Внаслідок атаки росіян загинули 2 патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади.
Пізніше, під завалами, було знайдено тіло ще одного поліцейського.
Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом.