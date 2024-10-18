Ворог вдарив по Україні 135 дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

Вночі 18 жовтня Росія масовано атакувала Україну "Шахедами" і дронами невстановленого типу. По ворожих безпілотниках потужно відпрацювала ППО.

Скільки "Шахедів" збили захисники неба, розповіли в Повітряних силах. Зауважимо, що ворожа атака триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки дронів збили 18 жовтня

З 20:00 17 жовтня агресор атакує Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 135 ворожих безпілотників. Напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

У результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА,

– заявили в Повітряних силах.

Уточнили, що російські дрони збили в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській і Вінницькій областях.

44 російських безпілотників локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10 ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України,

– зазначили військові.

У Повітряних силах наголосили, бойова робота триває. Інформація оновлюється. Також закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

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Збили 80 дронів / Інфографіка Повітряних сил

Які наслідки атаки на Україну сьогодні

У КМВА повідомили, що всі російські дрони, які рухалися в бік столиці, знешкоджені. За даними оперативного зведення, у Києві минулося без руйнувань і постраждалих.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що під час тривоги вночі Сили ППО знищили 8 БпЛА типу "Shahed". Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

До речі, вночі 18 жовтня Румунія підіймала в повітря 4 винищувачі. Це сталося після того, як невеликий літальний об'єкт, ймовірно, дрон, порушив повітряний простір країни.