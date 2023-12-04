Ворог вдарив по Україні ракетою та 23 "Шахедами": скільки збила ППО
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Окупанти вночі проти 4 грудня атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетою. Протиповітряна оборона працювала щонайменше у Хмельницькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Наші військові вранці 4 грудня розповіли про свою роботу. Вони також зазначили, що вороги протягом ночі запускали ворожу зброю з окупованих територій Криму та Херсонської області.
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Як відпрацювали Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що російські загарбники у ніч проти 4 грудня атакували Україну:
- з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму – 23-ма ударними БпЛА Shahed-136/131;
- керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.
В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59,
– розповіли військові.
Ворожу техніку знищили з допомогою:
- винищувальної авіації;
- зенітних ракетних підрозділів;
- мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
Українські військові уточнили, що наша протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9 областях України.
Росія атакувала Україну дронами: коротко
- Росія почала атакувати Україну "Шахедами" ще ввечері 3 грудня. Зокрема, вороги били по Півдні, деяких західних, центральних та східних областях.
- Пізніше ввечері 3 грудня вибухи чули в Миколаївській області. Мешканців Снігурівки попередили, що варто бути готовими до гучних звуків. Моніторингові канали писали, що у регіоні збили декілька дронів.
- Вже вночі проти 4 грудня ворог запустив дрони по Хмельницькій області. У регіоні лунали вибухи. Влада попереджала, що в регіоні працювала ППО. У Хмельницькій ОВА заявили, що станом на ранок повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.