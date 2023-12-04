Ворог вдарив по Україні ракетою та 23 "Шахедами": скільки збила ППО

Окупанти вночі проти 4 грудня атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетою. Протиповітряна оборона працювала щонайменше у Хмельницькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Наші військові вранці 4 грудня розповіли про свою роботу. Вони також зазначили, що вороги протягом ночі запускали ворожу зброю з окупованих територій Криму та Херсонської області.

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Як відпрацювали Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що російські загарбники у ніч проти 4 грудня атакували Україну:

з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму – 23-ма ударними БпЛА Shahed-136/131;

керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59,

– розповіли військові.

Ворожу техніку знищили з допомогою:

винищувальної авіації;

зенітних ракетних підрозділів;

мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Українські військові уточнили, що наша протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9 областях України.

Росія атакувала Україну дронами: коротко