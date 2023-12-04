Ворог вдарив по Україні ракетою та 23 "Шахедами": скільки збила ППО

4 грудня 2023, 07:20
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Окупанти вночі проти 4 грудня атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетою. Протиповітряна оборона працювала щонайменше у Хмельницькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Наші військові вранці 4 грудня розповіли про свою роботу. Вони також зазначили, що вороги протягом ночі запускали ворожу зброю з окупованих територій Криму та Херсонської області. 

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Як відпрацювали Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що російські загарбники у ніч проти 4 грудня атакували Україну:

  • з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму – 23-ма ударними БпЛА Shahed-136/131;
  •  керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59,
– розповіли військові.

Ворожу техніку знищили з допомогою:

  • винищувальної авіації;
  • зенітних ракетних підрозділів;
  • мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Українські військові уточнили, що наша протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9 областях України.

Росія атакувала Україну дронами: коротко

  • Росія почала атакувати Україну "Шахедами" ще ввечері 3 грудня. Зокрема, вороги били по Півдні, деяких західних, центральних та східних областях. 
  • Пізніше ввечері 3 грудня вибухи чули в Миколаївській області. Мешканців Снігурівки попередили, що варто бути готовими до гучних звуків. Моніторингові канали писали, що у регіоні збили декілька дронів.
  • Вже вночі проти 4 грудня ворог запустив дрони по Хмельницькій області. У регіоні лунали вибухи. Влада попереджала, що в регіоні працювала ППО. У Хмельницькій ОВА заявили, що станом на ранок повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.
Автор: Діана Квасневська