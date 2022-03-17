Ворог використав майже весь комплект "Калібрів" та "Іскандерів"
17 березня 2022 , 20:08Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Схоже, що ворог, який готувався до бліцкригу, зовсім не розрахував своїх сил. Відтак, станом на 22 день війни його запаси вичерпуються.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України, ворог використав майже весь комплект ракетних комплексів та ракет.
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Що відомо про втрати ворога
Мовиться зокрема про крилаті ракети морського базування "Калібр" та оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які були використані у ході перших двадцяти діб війни.
У Генштабі попередили, що через такий дефіцит, ворог найімовірніше продовжуватиме використовувати зброю невибіркової дії.Нагадаємо, раніше Арестович зазначив, що сил та засобів в Росії не вистачить навіть до середини квітня, це означає, що окупанти однозначно намагатимуться окопуватись та тримати оборону.
Арестович закликав до "тотальної рейкової війни" проти Росії на тимчасово окупованих територіях: