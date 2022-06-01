Ворог випустив 6 ракет по Шосткинському району на Сумщині

Росіяни вгатили ракетами по території Сумщини. За попередніми даними, окупанти випустили щонайменше 6 ракет.

Окупанти завдали удару по території Шалигінської громади, що у Шосткинському районі. Ракети були випущені з авіації.

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Росіяни завдали ракетних ударів по Сумщині з літака

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що попередньо росіяни випустили по громаді 6 ракет. Даних щодо постраждалих та наслідків руйнувань ще немає.

Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуваннях та жертвах уточнюються,

– написав він.

Оперативне командування "Північ" повідомляє, що близько 13:25 спостерігачі зафіксували за шумом двигуна 2 реактивних літаки, які летіли вздовж кордону з Росією. Вони здійснили близько 6 запусків ракет в напрямку села Гудове.

Вчора ворог кілька разів обстріляв Сумщину з авіації

31 травня росіяни завдали ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Окрім цього, того ж дня ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах ЗСУ на Сумщині з літаків Су-30СМ.

Вночі на 31 травня окупанти запустили дві ракети по Білопільській громаді Сумської області. Обстріл вели з САУ, які перебували на території Росії.

Останні тижні окупанти активно гатять по Сумщині

Після того, як ЗСУ відтіснили росіян з Сумської області, окупанти періодично обстрілюють прикордонні території. Але останніми тижнями Сумщину обстрілюють щодня. Ворог застосовує авіацію, міномети та артилерію.

Зокрема, 31 травня окупанти здійснювали удари по околицях населених пунктів Середина Буда та Прогрес. За попередніми даними, вони використовували міномети калібру 80 та 120 міліметрів.

А 30 травня ворог майже годину безперервно обстрілював прикордоння Сумщини з артилерії.

Того ж дня вони тричі відкривали вогонь по Шосткинському районі Сумської області. При цьому вони застосували артилерійські снаряди, начинені забороненими флешетами.

В ефірі всеукраїнського телемарафону голова Сумської ОВА уточнив, що обстріли відбуваються вздовж всієї лінії кордону – від території, що межує з Харківської областю, до території – що з Чернігівщиною.

Зауважимо, що біля кордону з Сумщиною зафіксоване скупчення ворожих військ. Але наразі ознак підготовки до наступальних дій немає.

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