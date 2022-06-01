Ворог випустив 6 ракет по Шосткинському району на Сумщині
Джерело:Дмитро Живицький
Росіяни вгатили ракетами по території Сумщини. За попередніми даними, окупанти випустили щонайменше 6 ракет.
Окупанти завдали удару по території Шалигінської громади, що у Шосткинському районі. Ракети були випущені з авіації.
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Росіяни завдали ракетних ударів по Сумщині з літака
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що попередньо росіяни випустили по громаді 6 ракет. Даних щодо постраждалих та наслідків руйнувань ще немає.
Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет. Дані по руйнуваннях та жертвах уточнюються,
– написав він.
Оперативне командування "Північ" повідомляє, що близько 13:25 спостерігачі зафіксували за шумом двигуна 2 реактивних літаки, які летіли вздовж кордону з Росією. Вони здійснили близько 6 запусків ракет в напрямку села Гудове.
Вчора ворог кілька разів обстріляв Сумщину з авіації
31 травня росіяни завдали ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Окрім цього, того ж дня ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах ЗСУ на Сумщині з літаків Су-30СМ.
Вночі на 31 травня окупанти запустили дві ракети по Білопільській громаді Сумської області. Обстріл вели з САУ, які перебували на території Росії.
Останні тижні окупанти активно гатять по Сумщині
- Після того, як ЗСУ відтіснили росіян з Сумської області, окупанти періодично обстрілюють прикордонні території. Але останніми тижнями Сумщину обстрілюють щодня. Ворог застосовує авіацію, міномети та артилерію.
- Зокрема, 31 травня окупанти здійснювали удари по околицях населених пунктів Середина Буда та Прогрес. За попередніми даними, вони використовували міномети калібру 80 та 120 міліметрів.
- А 30 травня ворог майже годину безперервно обстрілював прикордоння Сумщини з артилерії.
- Того ж дня вони тричі відкривали вогонь по Шосткинському районі Сумської області. При цьому вони застосували артилерійські снаряди, начинені забороненими флешетами.
- В ефірі всеукраїнського телемарафону голова Сумської ОВА уточнив, що обстріли відбуваються вздовж всієї лінії кордону – від території, що межує з Харківської областю, до території – що з Чернігівщиною.
Зауважимо, що біля кордону з Сумщиною зафіксоване скупчення ворожих військ. Але наразі ознак підготовки до наступальних дій немає.
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